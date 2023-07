Nigeri presidenti hoidsid ta valvurid palees kinni, mistõttu kardeti järjekordset riigipööret

Lääne-Aafrika peamine piirkondlik ja majanduslik blokk ECOWAS teatas, et on riigipöördekatse pärast mures ja kutsus vandenõulasi Bazoumi vabastama. Aafrika Liit kutsus üle „reetlikke“ sõdureid oma tegevust viivitamatult lõpetama, vahendab Reuters.

Presidendi kantselei edastas oma avalduses, et rahvusarmee oli vajaduse korral valmis valvureid ründama.

Avaldus järgnes teadetele, et presidendi valvurid on piiranud juurdepääsu paleele ja blokeerinud teed hoone sees. Seeläbi külvati hirmu, et Lõuna-Aafrikas leiab alates 2020. aastast aset kuues riigipööre.