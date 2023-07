Mees ujus Eestist Soome, et koguda laste ujumistundide jaoks raha

Ligi kolm päeva Tallinnast üle Soome lahe ujunud mees jõudis teisipäeval kella kümne paiku õhtul Helsingis Eira linnaosas kaldale, vahendab Yle.

54-aastane Patrik Kvikant ujus 90-kilomeetrise teekonna, et koguda vähekindlustatud laste ujumistundide jaoks raha, edastab Svenska Yle. „Olen väga õnnelik, et jõudsin finišisse ning ootan pikisilmi dušši ja sauna,“ sõnas mees.

Tema „matk“ läks üsna plaanipäraselt, kuid Kvikanti sõnul kohtas ta enda teekonnal ka ootamatusi. Mehe jaoks oli šokiks külm vesi, mis jäi 12 kuni 14 soojakraadi vahele.

„Ebameeldiv on kogu aeg külmetada ja tunda, kuidas keha tasapisi laguneb,“ selgitas ta ja lisas, et probleemiks olid ka karmid tuuled. „Polnud hetkegi, mil oleksin saanud natukenegi taganttuult nautida. Seda oleks olnud tore teha,“ sõnas ta naerdes.

Tema sõnul olid esmaspäeval probleemiks merelained. „Oli läänekaare tuul, mis tekitas suuri laineid ja tegi ujumise eriti põnevaks,“ rääkis ta ja lisas, et kohtas oma teekonnal ka positiivseid üllatusi. „Sain aru, et kui on vaja, suudavad inimesed kõike teha. Kuigi see oli raske, ei mõelnud ma kordagi, et annan alla,“ ütles ta.

Kvikant ei reisinud üle lahe üksinda. Mehele järgnes tugimeeskond kalatraaleriga, kus ta sai teekonna jooksul puhata.

Ta ütles, et magas kolmepäevase kogemuse jooksul vaid umbes kuus tundi, kuid pingutus nõudis palju toidust tulevat energiat. Kvikanti sõnul kulutas ta ujumise jooksul sama palju kaloreid kui täiskasvanud meessoost isik kahe nädala jooksul.

Kvikant võttis teekonna ette, et koguda raha Soome ujumisõppe- ja päästeliidu jaoks, mis õpetab lapsi ujuma. „Laste ujumisoskus on viimastel aastatel vales suunas läinud. Tahan raha koguda, et vähemkindlustatud pered saaksid lubada oma lapsi ujumistundi saata. Ujumisoskus ei tohiks olla raha küsimus,“ ütles ta.

Ujumisliit teatas 2021. aastal, et laste ujumisoskus langes koroonakriisi ajal peamiselt seetõttu, et koolid peatasid pandeemia ajal ujumistunnid.