Alustagem jutuajamist Metsküla koolist, mille võitlusele elu ja surma peale on lai avalikkus kaasa elanud. Loomulikult kaldub sümpaatia väiksema poole, kes on vastamisi endast palju suurema, vaat et vääramatu jõuga. Kelle poolt teie olete?

Olen selgelt välja öelnud: loomulikult olen kooli poolt. Ma ei pea põhjendatuks Metsküla kool kinni panna ainsa selgitusega, et ta on liiga väike. See on hea kool.