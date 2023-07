FOTO | Tartus kõõlus neljanda korruse aknal väikelaps. Olukorda sekkus politsei

„Hetkel suhtleb politsei kohapeal olevate inimestega ja täpsustab juhtunu asjaolusid. Kindlasti teavitame juhtunust ka kohaliku omavalitsuse lastekaitset,“ märgiti politsei pressiteenistusest Delfile. „Kui kohapeal on arusaajad ja adekvaatsed inimesed, siis loeme neile sõnad peale ja räägime võimalikest ohtudest. Kui aga on alust arvata, et lapse elu võib ka edaspidi pere juures ohtu sattuda, siis viime lapse pere juurest ära. Varem pole politseil perega kokkupuuteid olnud.“

„Lapsed on ettearvamatud ja tagantjärele tarkus ei aita midagi. Kui aken on avatud, siis tuleb jälgida, et laps ei pääseks avatud aknale ligi. Kui on selliseid juhtumeid olnud, et laps on tundud avatud akna vastu huvi või roninud aknale, siis tasub aknalt käepidemed küljest ära võtta, et lapsel ei oleks võimalik akent iseseisvalt avada,“ ütles Tartu piirkonna grupijuht Siim Linnard.