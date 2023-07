Aasta kiireimal ajal juhtub põldudel kõige rohkem õnnetusi

Põhilised ohud, mis põllumajanduses varitsevad, ongi seotud eritehnikaga – traktorite ja traktorihaagiste, kombainide, laadurite ning muu rasketehnikaga. Näiteks kui põllul käib aktiivne koristustöö, võib juhtuda, et põllutöömasinad põrkavad juhi pika tööpäeva või väsimuse tõttu omavahel kokku või sõidavad kivi otsa. Õnneks on olemas põllumajanduse kindlustuslahendused, mis aitavad keerulisest olukorrast välja tulla. Samuti on üks sagedasemaid õnnetusjuhtumeid masina ümberminek – seetõttu on oluline kindlustada tehnika kõrval ka veos ja töötajate isiklikud asjad, nagu nutiseadmed.

Arvestades, et kombaini keskmine hind on mõne aastaga kerkinud 300 000 kuni poole miljoni euroni, on kalli masina kindlustamine väga oluline. Kui kombain peaks näiteks kivi otsa sõitma või elektrivea tõttu süttima, võivad kulutused olla väga suured. Samamoodi on ohuks vargused – sageli ei veeta eritehnikat kiirel ajal põllult garaaži, vaid jäetakse põlluserva uut tööpäeva ootama. See aga suurendab varguseohtu.

Lisaks tehnikale võivad õnnetused juhtuda ka mõne muu põllumajandusettevõttele olulise objektiga, nagu viljakuivati, hoidla või töökoda.

Kindlasti tasub kindlustada vara, milleta oleks keerukas äri jätkata

Põllumajanduses kindlustatakse peamiselt hooneid, sisseseadet, kaupa ja masinaid. Kindlustuslepingu sõlmimise peamine põhjus on liising või laenu tagatis, ent If Kindlustuse statistika andmeil jätkatakse üha rohkem kindlustamist ka pärast liisingu- või laenuperioodi lõppu.

„Mõistlik on kindlustuse valikul lähtuda vajadusest – hinnake, millised varad on äri jätkuvuse seisukohalt olulisemad, ja alustage kindlustamist neist,“ annab If Kindlustuse ettevõtete varakindlustuse tootejuht Risto Sondla nõu. „Kindlustuslepingu vajalikkuses veenab inimesi paraku sageli isiklik kahjukogemus. Kui juba on aset leidnud mõni õnnetus, siis järgmine kord mõeldakse rohkem ette.“