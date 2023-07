VIDEO ja FOTOD | Kas tunned ära? Nõmmel tungis varas ilusalongi. „Kriminalistid käisid kohal, kuna kahju on nii suur“

Politsei sai teisipäeva hommikul peale kella üheksat teate, et Nõmmel asuvasse ilusalongi on sisse murtud. „Vitriinid katki tehtud ja varastatud mitmeid esemeid,“ rääkis pressiesindaja. „Politsei on alustanud menetlust ja kogukahju väärtus on selgitamisel.“