Moldova vähendab Vene diplomaatide arvu riigis

Popescu sõnul on see seotud suhete arenguga viimasel ajal ning avaldatud ajakirjandusliku uuringuga Venemaa luuretegevuse kohta Moldovas.

„On tähtis, et diplomaatilised teenistused oleksid orienteeritud heade suhete arendamisele, muidu, kui tegevus on suunatud destabiliseerimisele ja see ei ole seotud diplomaatilise tegevusega, on keeruline,“ lausus Popescu.