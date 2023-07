Rahandusminister soovitas haridusministril 275 000-eurose veebilehe vajalikkus üle vaadata. Võrklaev: olen selle suhtes skeptiline

Ameti noorte valdkonna digihüppe projektijuht Roger Tibar selgitas ERR-ile, et häid mõtteid võib pakkuda nii enda, oma sõprade kui ka näiteks vanaema koduomavalitsuse juhtidele. „Või siis sellises foorumilaadses keskkonnas teiste esitatud mõtetele kaasa rääkida,“ lisas ta. „Ja kui noor on juba 13-aastane, on tal võimalik ka kasutaja luua ja seal meeldib-ei meeldi funktsiooniga olemasolevaid ideid hinnata. Et omavalitsused näeksid, millised ideed on noorte jaoks põnevamad ja millised vähempõnevad.“