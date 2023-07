Kaubikuga rongi ette sõitmine tõi kaasa enam kui 50 000-eurose kahju

Järv toonitas, et raudteeülesõidule lähenedes peab juht olema erakordselt tähelepanelik ja sõitma sellise kiirusega, et tal oleks võimalik sõiduk sujuvalt peatada kas tõkkepuu ees, selle puudumisel vähemalt viie meetri kaugusel esimesest rööpast või vastava liiklusmärgi olemasolul selle ees. „Tõkkepuuta ja foorita raudteeülesõidukohale tohib juht sõita alles siis, kui ta on veendunud, et ei lähene rongi,“ rõhutas Järv.