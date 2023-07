VIDEOD ja FOTOD | Tallinn uputas! Tugev vihm põhjustas öösel üleujutusi

Kell 1.49 sai häirekeskus teate, et Kesklinnas Tuukri tänava garaažis on palju vett, väravad on kukkunud garaaži peale ja autodega välja sõita ei saa. Päästjad eemaldasid väravad garaaži pealt. Kell 2.07 kutsuti päästjad sama garaaži Lüüsi tänava poole, sest vee tõttu olid garaaži väravad lukus ja autod ei saanud välja sõita. Päästjad lõikasid väravad lahti.

Ilmateenistuse andmetel võib lähipäevadel sadada veel vihma – neljapäeval on sajuhooge hõredalt, ent reedel kujuneb Läänemere ümbrusse nõrk madalrõhuväli ja päeval on tingimused rünksajupilvede arenguks soodsamad. See tähendab, et hoovihma sajab laialdasemalt, saju võimalus on 25–50% ja Lääne-Eestis kuni 75%.