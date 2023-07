Zelenskõi hoiatas korruptante enda ja miljonite raevu eest

„Miljonid ukrainlased on päevast päeva, ööpäev ööpäeva järel maksimaalselt keskendunud ühele. Mitte endale, mitte enda mingitele soovidele, vaid riigi ja elude kaitsele. Aga kahjuks tundub mõnedele inimestele, et sõda on kuskil seal, neist kaugel. Nagu võiks ülemraada kuppel või mingite kabinettide seinad või mingite volituste loetelu reaalsusest eraldada. Keegi ei andesta rahvaesindajatele, kohtunikele, sõjaväekomissaridele ega ühelegi teisele ametiisikule enese vastandamist riigiga. Mõnele saari ja kuurorte sõja ajal, mõnele rahateenimist sõjaväekomissariaadis, mõnele altkäemakse kohtus,“ ütles Zelenskõi.

Zelenskõi rõhutas, et riigiametnike puhul on see riigi põhimõtete ja ühiskonna huvide reetmine.

„Ma tahan kõiki rahvaesindajaid, ametnikke ja ülejäänuid riiklikes ametites hoiatada. Kui otsid päevad läbi relvi riigi jaoks, kui kogu tähelepanu on sellel, et oleks suurtükivägi, oleksid raketid, oleksid droonid, kui näed pidevalt, tunned pidevalt, millise moraalse jõu on saanud Ukraina jaoks meie sõdurid, meie inimesed, kes teevad kõik võimaliku ja võimatu võidu ja vabaduse säilimise heaks, kutsub iga sisemine reetmine, iga „rand“ või iga isiklik rikastumine Ukraina huvide asemel esile vähemalt raevu. Raevu. Pidage seda meeles. Kujutage ette, kui palju miljoneid südameid Ukrainas on tundnud samasugust raevu,“ ütles Zelenskõi.

„Ma olen tänulik neile rahvaesindajatele, kes tegelevad tõesti riigi huvidega. Aga neid, kes mõtlevad, kuidas veeta rohkem aega välismaal ja otsivad endale „kasulikke“ lähetusi, et saaks need ühildada äri, sõprade või „randadega“ – teid ei saa olemas olema. Ei saa olemas olema ka neid, kes mingisuguse oma kasu pärast ei taha langetada otsuseid, mis on vajalikud meie kaitse ja Euroopa integratsiooni jaoks,“ rõhutas Zelenskõi.