OTSEBLOGI | Venemaal tõusis õhku 12 pommitajat ja lasti välja raketid

Telegrami kanalid teatasid, et õhusihtmärke on fikseeritud mitmetes oblastites – Kiievi, Vinnõtsja ja Žõtomõri oblastis.

Samuti teatati, et Murmanski oblasti Olenja lennuväljalt tõusis õhku 12 pommitajat Tu-95MS. Orienteeruv aeg, mil need rakettide väljalaskekaugusele jõuavad on kell 17.