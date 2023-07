Abilinnapea Vladimir Svet: Kadriorus tuleb jalakasurma tõttu võtta haiged puud maha

„Praeguse seisuga on meil infot, et Kadriorus levib jalakasurm. Siiski peab rõhutama, et hetkel on meil infot umbes paarikümnest haigest puust, samas kui Kadriorus kokku kasvab ligi 1000 jalakat ja künnapuud. Selleks, et ürask ei leviks edasi, peab haiged puud maha võtma. Seega, tendents on muidugi murettekitav, kuid olukord pole nii traagiline – siiski ei tule kõiki Kadrioru pargis kasvavaid jalakaid maha võtma ning eemaldamisele läheb neist vaid väike osa,“ ütles Tallinna abilinnapea Vladimir Svet.

Praegu on Tallinna linn tellinud Kadrioru pargi haiguse kahtlustusega jalakatele täiendava analüüsi Eesti Maaülikooli teadlaste poolt. Hetkel on teada, et jalakasurm levib eriti hästi soojade ilmadega, kui temperatuur püsib üle 25 kraadi.

„Jalakasurm ei ole täielikult uus nähtus ja levib ka lähiriikides. Näiteks Rootsis on tänaseks valdav enamus jalakaid jalakasurma tõttu maha võetud. Viimastel aastatel meie suved on läinud hästi soojaks ja pikaks, mis võimendas selle viiruse agressiivsust. Haigus ei pruugi olla silmale koheselt nähtav ja kindlasti langetame haigeid puid vaid siis, kui see on tingimata vajalik. Siiski oleks ennatlik väita, et haigus on tabanud kõiki Kadrioru jalakaid,“ ütles Kadrioru pargi direktor Ain Järve.

Kadrioru pargis kasvab kokku ligi 9000 puud. Jalakad ja künnapuud kasvavad peamiselt metsikutel aladel klindil või selle lähistel ning pole osaks alleedest või teistest kompositsiooniliselt olulistest pargikooslustest. Seal, kus haigusele alla jäänud jalakad kasvavad teistest puudest eraldiseisvalt, asendatakse neid remmelgate või teiste sobilike puudega.