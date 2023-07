Politsei keelab Narvas Venemaa sõjapropagandaga seotud avalikud koosolekud

„Kahjuks on teatud inimesed varasematel aastatel tähistanud juuli lõpus ja augusti alguses nii Narva okupeerimist kui ka erinevate Venemaa sõjaväe üksustega seotud propagandistlikke tähtpäevi,“ ütles Narva politseijaoskonna juht Indrek Püvi. „Venemaa sõda Ukrainas on kuritegelik ning Venemaa propagandaga seotud sümboolika kasutamine ja tähtpäevade tähistamine on Eestis lubamatu.“