KUULA SAADET | Kaarel Vanamölder: inimene võib ajalugu õppida, aga ajaloost õppust ta ei võta

Koroonapandeemia näitas, et inimkond ei ole viimase kolme-neljasaja aasta jooksul eriti muutunud, kõneleb Tallinna ülikooli õppejõud Kaarel Vanamölder. Nõnda võivad ajaloolased küll inimeste käitumist prognoosida, sest inimeste reaktsioonid kriisides on ootuspärased, aga seda, et ajaloost oleks õppust võetud, pole eriti põhjust loota.