VIDEO | Ukraina erioperatsioonijõudude pressimaterjalis näidatakse hinnalise Vene tehnika purukslaskmist

Droonide abil leitud sõjatehnika purustati hiljem suurtükitulega, vahendab erioperatsioonijõudude pressiteenistus. Kujutatud sihtmärkide seas on elektroonilise sõja masinad Tirada-2S ja Leer-2. Varem on teatatud, et Venemaa kasutab Tiradat Ukraina side häirimiseks Starlinki satelliitidega. Vene allikate sõnul ulatub kompleksi maksumus miljonitesse dollaritesse.