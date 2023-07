Mihhail Kõlvart sekkus: bussiliin nr 5 jätkab endisel marsruudil

Täna Pirita linnaosa kogukonna esindajatega kohtunud linnapea Mihhail Kõlvart möönis, et bussiiliini nr 5 kavandatud muudatused on põhjustanud teravat vastukaja kohalikult kogukonnalt ning kompromisslahendust, mis ühteaegu teeniks seatud eesmärki ning vastaks kohalike elanike soovidele, ei õnnestunud leida.

„Pirita-Kose kogukond on siiralt tänulik, et Tallinna linnavalitsus kaasas operatiivselt kohalikke elanikke, et üksikasjalikult läbi vaadata bussiliini nr 5 teekond. Liikuvuse strateegilise planeerimise aluseks peabki olema linnaplaneerijate koostöö kogukondadega,“ ütles kogukonna aktivist Mihkel Tüür.



Teisalt tõdes linnapea, et Tallinna ühistranspordivõrk vajab uuendamist ning 1. augustist rakenduvad bussiliinide muudatused (liinidel number 8, 17, 17A, 35, 42, 43, 48, 67 ja 68) on osa sellest suuremast plaanist.