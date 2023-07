Lääne allikad: Putinit teavitati Prigožini mässust paar päeva ette, aga ta ei otsustanud midagi

Seejärel tugevdati luureallikate väitel julgeolekumeetmeid Kremlis ja teiste strateegiliste objektide juures, ent muid meetmeid ei võetud. „Putinil oli aega langetada otsus kõik likvideerida ja organiseerijad vahi alla võtta,“ ütles üks allikas. „Kui see algas, valitses igal tasandil halvatus, valitses absoluutne segadus. Tükk aega ei teadnud keegi, kuidas peaks reageerima.“ Seetõttu uskusid paljud madalama taseme ametnikud ja sõjaväelased, et Prigožini tegevus ei saanud toimuda ilma Putini teadmiseta ning otsustasid Wagneri kolonne mitte peatada.

„Kohalikud võimud ei saanud juhtkonnalt mingeid korraldusi,“ kommenteeris kõrge Ukraina ametnik. „Meie jaoks on see kõige selgem märk Venemaa halvast tervisest. Autoritaarne süsteem on üles ehitatud nii, et ilma tipust tuleva väga selge juhiseta ei tee inimesed midagi. Kui juhtkond on segaduses, siis kohalikul tasandil valitseb samasugune ja veel hullemgi segadus.“