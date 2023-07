Leht: Briti advokaadid seletavad ränga raha eest asüülitaotlejale, kuidas endale toimiv taustalugu valetada

Immigrandina esinenud ajakirjanikud käisid kolmes erinevas advokaadibüroos, esinedes värskelt Indiast saabunud põllumehena ja tema legaalselt riigis viibiva onuna, kes tahtis noormeest abistada. Tutvustuseks öeldi, et tegu on tavalise majandusmigrandiga, kes tahab riigis tööd leida. Nooremale mehele seletati kõigis kolmes büroos, et tal puudub riiki jäämiseks õigus ja seetõttu peaks ta endale usutava taustaloo fabritseerima.