Vladimir Svet bussiliini number 5 saagast: külvatakse põhjendamatult rahvuspõhist viha ega pakuta lahendusi

Mõni aeg tagasi teatas linnavalitsus, et bussiliini number 5 marsruut tehakse ümber. Sisuliselt tähendab see, et kolm peatust jääb vahele ning buss enam Pirita-Koset ei läbi. „See on Tallinna pikim bussiliin ja iga tallinlane teab seda bussi, kuna see on kulgenud oma rada vähemalt 60 aastat, ühendades omavahel Pirita-Kose asumit, kesklinna, Nõmme ja Männiku linnaosasid,“ seisab petitsioonis, kus nõutakse endise marsruudi säilitamist. Algatusel on üle 6500 allkirja.

Svet möönab, et inimeste pahameel muudatuste suhtes on arusaadav. „Silmas peab siiski pidama, et Tallinna ühistranspordivõrk on üks tervik ja bussiliin number 5 läbib oma teekonnal ligi 20 pealinna asumit. See, et mõni marsruut on paigas olnud Käbini ja Brežnevi valitsemisajast saadik, ei tähenda, et see laitmatult toimib – arvud ütlevad selgelt, et nimetatud kolmes peatuses on bussi kasutajaid äärmiselt vähe,“ märgib ta.