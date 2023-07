Rattavarguste arv on Harjumaal kasvanud aastaga ligi 70 protsenti

Politsei sõnul varastatakse rattaid enamasti Tallinna kesklinnas. „Me näeme tõusu, võrreldes siis eelmise aastaga. Meil on ikkagi Tallinna piires, Tallinna-Harju piires on tõus on ligi 70 protsenti. Ehk siis üle saja ratta on rohkem varastatud,“ rääkis Ida-Harju politseijaoskonna uurija Kaido Atspol ERR-ile.

Atspoli sõnul on rattaid väga lihtne varastada. „Ehk siis rattad on nähtava koha peal, nad on tihti lukustamata või on siis hästi kehva lukuga ja neid on lihtne püüda,“ ütles ta.

Rattaid varastatakse peamiselt avalikest kohtadest, rattaparkidest ja trepikodadest.

„Paraku on niimoodi, et ega me neid rattaid väga palju kätte ei saa. Pigem me saame rohkem neid isikuid, kes võib-olla varastavad, aga rattad lähevad edasi, müüakse edasi ja need lähevad uutele omanikele,“ ütles Atspol.