OTSEBLOGI | Ukraina linnades möödus öö ohvriteta, Venemaa proovib Bahmuti ümbruses vasturünnakut

Rahvusvahelise tuumaenergia agentuuri (IAEA) juht Rafael Grossi ütles esmaspäeva õhtul, et pühapäeval toimunud inspektsiooni käigus nägid agentuuri inspektorid Zaporižžja jaamas mitmeid maamiine. Miinid olid paigutatud tuumajaama sise- ja välisperimeetrite vahelises puhvertsoonis. Grossi meenutas, et miine on jaamas nähtud ka varem. Samasuguse avalduse tegi IAEA ka juunis. Ekspertide sõnul asuvad miinid õnneks alas, kus jaama töötajad ei liigu ning esialgse hinnangu järgi nad plahvatuse korral jaama turvasüsteemidele ohtu ei kujutaks.

Ukraina riiklik energiafirma Energoatom hoiatab, et Venemaa on viinud tuumajaama väljalülitatud reaktori nr 4 „kuumale režiimile,“ mis on senisest „külmast režiimist“ ohtlikum ja tekitab radiatsiooniriski. Põhjus on selles, et reaktor on olnud mitu kuud „külmal režiimil“ väljalülitatuna ning seda pole vahepeal hooldatud ega remonditud.