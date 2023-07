VIDEO | Kiotari elanikud võitlevad tulega, mis ei näita vaibumise märke

Papavasiliou ja teine ​​elanik Lanai Karpataki palusid leekide tõrjumiseks rohkem välist abi. Rühm kohalikke kandis merevett, et täita veokile pandud paaki, millega tulekahjusid kustutada.

Täna ütles Kreeka peaminister Kyriakos Mitsotakis, et kliimakriis on käes ning avaldub kõikjal Vahemerel katastroofide läbi, vahendab Reuters. „Oleme sõjas, ehitame kaotatu uuesti üles, hüvitame kannatanutele,“ lisas Mitsotakis.

Kokku on pidanud Rhodoselt põgenema üle 19 000 inimese, vahendab The Guardian. Ametnike sõnul on hetkel tulekahjude oht suur peaaegu kõigis riigi piirkondades.