Tallinna kesklinnast leiti maa alt 18. sajandist pärit sild. Svet: vara veel öelda, kas leid mõjutab tänava rekonstrueerimistööde kulgu

Svet kirjutas, et Härjapea jõgi voolas kunagi läbi Tallinna kesklinna ning just sellest tuleneb ka Jõe tänava nimi. Mitmel pool oli selle ületamiseks sildu – üks selline paiknes tiheda liiklusega Narva maanteel. 1930. aastatel suunati jõgi maa alla kollektorisse.

„Tegemist on huvitava leiuga ja praegu töötavad spetsialistid võimalike lahenduste kallal, et sild säilitada. Pean tunnistama, et see võib olla päris kulukas ja keeruline ettevõtmine,“ rääkis Svet Delfile.