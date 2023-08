Aktiivne puhkus Palangas on põnevusest tulvil

Palanga liivarannad on head kohad rannavõrkpalli mängimiseks ja seda teevad suurima naudinguga nii kohalikud kui ka turistid. Rannik on suurepärane ka surfamiseks, eriti tuulisemate ilmade korral. Kaheksateist kilomeetrit pikk ja kuni 300 meetrit lai liivarand teeb sellest kõige rahvarohkema suvise kuurordi Leedus, kuid rannariba pikkus on piisav, et kõik surfi- ja suppamishuvilised sportlikku suve nautida saaks.

Palanga pargid ja rahulikumad rannaalad on suurepärased kohad ka joogaharjutusteks. Aktiivsema treeningu harrastajaid ootab mereäärse männimetsa lähedal lastepargi kõrval terviserada Labrytys , kus saab kuuekilomeetrise ringi joosta. Rajal on ka välistingimustes kasutatavad treeningseadmed ja spordivarustus.

Võta tempokas samm, aga mitte nii kiire, et kaaslasega vestelda ei saaks, ja kui oled näiteks nädalajagu niimoodi kaks korda päevas Palanga rannaribal kõndinud, võid olla kindel, et puhkuse lõpuks on enesetunne tunduvalt parem ja mõned kilodki kadunud. Lisaks teeb soolakas mereõhk vaid head ja kerge tuuleke puhastab pea kõikidest muremõtetest.

Palangas on mitmeid kohti, mille külastamise saab ühendada mõnusate kiirema kõnni tiirudega. Esimeseks ja muidugi kõige atraktiivsemaks võimaluseks on hommikused või õhtused pikad käimistiirud Palanga suurepärasel rannaribal, millel kilomeetreid mõõtes kaovad ka kalorid.

Avasta Palangat jalgrattaga

Palanga ja selle ümbruse avastamine jalgrattaga on suurepärane viis nautida piirkonna loodust, vaatamisväärsusi ja õhkkonda. Palangas on mitmeid kohti, kust saab jalgratast rentida, ja on mitmeid põhjuseid, miks võiks Palanga ümbrust avastada just kaherattalisel.

Jalgrattaga saab liikuda radadel, mis võivad jääda autoga sõites märkamatuks. See võimaldab avastada peidetud paiku, ootamatuid vaateid ja kohalikku eluolu, mida muidu ei pruugi turistina märgatagi. Palanga piirkonnas on rikas kultuuriline pärand ja seal on mitmed külastamist ootavad ajaloolised hooned ja muuseumid, mis on rattateekonnal suurepäraseks kultuurinautimise peatusteks. Näiteks võid külastada Palanga kuurordi muuseumi.

Birutė pargis on suurepärased kergliiklusteed ja rohelised alad, kus saab mõnusalt sõita ning peatuse võib teha näiteks kuulsa Palanga merevaigumuuseumi külastamiseks.

Lisaks jalgrattale võib Palangas rentida ka mitmekohalisi velomobiile ja elektrisõidukeid.

Levinumad rattamarsruudid leiab SIIT!

Veepargid kutsuvad lõbutsema

Palangas on mitmeid sise- ja välisruumis asuvaid veeparke, kus saab nautida nii saunamõnusid, basseinides sulistamist, erinevaid veeatraktsioone kui ka tegeleda veespordialadega.

Kui juhtubki, et Palangas puhkamise ajal peaks mõnel päeval vihma sadama, siis sellest pole midagi – väga nauditav on see päev sellegipoolest, kui külastad Palanga linna basseiniala, kus 3500 ruutmeetril asuvad ujula, tervisekeskus ja saunad. Koht on suurepärane nii algkooliõpilasele kui ka pensionärile, nii harrastus- kui ka professionaalsele sportlasele – kõik saavad kasutada kõrgel tasemel ujula ja tervisekeskuse teenuseid otse Palanga linna südames.