Reformiplaan on kaasa toonud kuude viisi segadust ja Iisraeli ajaloo ühed suuremad meeleavaldused. Täna toetab protestijaid streigiga umbes 150 suurt ettevõtet, vahendab BBC News.

Reformide eesmärk on kärpida kohtute võimu, mis on valitsuse väitel liiga suureks kasvanud. Vastaste sõnul seavad need ohtu Iisraeli demokraatia.