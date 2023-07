Kirjanike liidu esimehe sõnul oli ENSV lipu majale paigaldamine vastutustundetu

Laupäeva varahommikul paigaldasid kaks meest Tallinna Kirjanike maja seinale ENSV lipu. Üheks meheks oli EKRE poliitik ja ajaloolane Jaak Valge, kes algul väitis, et sattus lippu paigaldama juhuslikult, järgmisel päeval rääkis hoopis, et tegu oli läbimõeldud protestiaktsiooniga teadvustamaks avalikkusele, et Juhan Smuuli bareljeef ei sobi Tallinna südalinna.