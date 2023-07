Aleksei Navalnõi tsiteeris oma kinnise kohtuprotsessi lõppsõnas Juri Lotmanit

„Mulle meeldib väga meie kaasmaalase, filoloogiateaduste doktori professor Lotmani formuleering. Esinedes tudengite ees, ütles ta kord: „Inimene on alati ettenägematus olukorras. Ja siin on tal kaks jalga: südametunnistus ja intellekt.“ Mulle tundub, et see on väga tark mõte. Ja inimene peab toetuma mõlemale neile jalgadele,“ ütles Navalnõi.