FOTOD | See hetk on peagi käes. Estonia ramp tõstetakse meresügavusest üles

Ramp loodetakse üles tõsta lõuna paiku, vahendab ERR . Eesti ohutusjuurdluse keskuse juht Märt Ots ütles, et pühapäeva õhtul puuriti rambi ülemisse serva kaks auku. „Õnnestus üles tuua metalli lõikamise näidised, mida saab kasutada metalli proovide tegemiseks. Hetkel oodatakse, et merepõhjas nähtavus paraneks. Siis saab alustada rambi välja tõstmisega,“ ütles Ots.

Ots selgitas, et esmalt liigutatakse ramp laevavraki juurest eemale, et seda mitte kahjustada. Seejärel saab alustada rambi veest välja tõstmisega. „Eeldatavalt toimub rambi väljatõstmine täna lõuna ajal,“ lausus ta hommikul.

Ohutusjuurdluse keskuse projekti juhtivekspert Tauri Roosipuu rääkis, et pühapäeva õhtul lõpetas uurimismeeskond autoteki videouuringu.

Meretöid viivad läbi ohutusjuurdluse keskus ja Rootsi õnnetusjuhtumite uurimise amet (SHK) koostöös Soome ametiasutustega. Meretööde lepinguline partner on Norra ettevõte Reach Subsea AS, uuringud viiakse läbi Norra lipu all sõitva uurimislaevaga Viking Reach.