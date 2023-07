Imikute mürgistusjuhtumid on Eestis taas kasvutrendis

Harvad pole ka juhud, kui imikud saavad mürgistuse piimasegust või hommikupudrust, mille valmistamiseks on kasutatud äädika või katlakivieemaldajaga segatud vett. „Õhtul kallatakse veekeedukannu äädikat või puhastusvahendit ja hommikuks on see meelest läinud. Saame infoliinile lapsevanemate murekõnesid, kus sellise seguga on keedetud kogu perele suppi või teed ja kohvi,“ rääkis Oder.

Imikute ja väikelaste haiglaravi vajavad mürgistused on Eestis aasta-aastalt langemas. Samas on infoliinile 16 662 saabuvate murekõnede põhjal näha koduste mürgistusjuhtude sagenemist. Mürgistusteabekeskuse juhi Mare Oderi sõnul on enamik kodustest juhtumitest seotud vanemate kiirustamise või väsimusega. „Need on inimlikud eksimused, ent mürgistusi on võimalik ära hoida, kui kodused ohud rahulikult läbi mõelda. Kõige tõhusam on luua kemikaalide ja ravimite hoidmiseks ja kasutamiseks selline süsteem, millega ohtlikud ained on laste käe- ja nägemisulatusest väljas ja mis ei vea alt ka siis, kui lapsevanem on väsinud või kui tal on kiire,“ selgitas Oder.