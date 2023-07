Noor ilves eksleb endiselt Tallinnas. Öösel nähti teda Toompuiestee kandis

Reede hommikul Balti jaama naabruses märgatud ilvest nähti sealkandis ka ööl vastu tänast. Tallinna linnajääger Marko Olop räägib, et loodab homme eluspüügi puurid üles panna. Probleem on aga laiem. Tema hinnangul peaks kaardistama, et ehk on ilveseid Eestis juba liiga palju, misjärel lubama küttimise.