Eestlane Rhodosel: ma ei ütleks, et inimesed on siin paanikas, pigem kurvad ja pettunud

Raidal rääkis Delfile, et ühest küljest on olukord erakordne, sest Rhodos on pisikene saar, kus on väga palju eri riikidest pärit turiste. „Aga tulekahjudest rääkides, siis kahjuks on Kreeka suvi väga kuiv ja kuum. Piisab ainult mõnest suitsukonist või klaasikillust, et metsaalune põlema läheks ja tekiks kohe tulekahju. Siis sõltub kõik juba tuulest, kui kiiresti põleng toimub,“ ütles ta.