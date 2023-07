Lukašenka: Wagneri mehed kipuvad kangesti läände

Vene meedia teatel ütles Lukašenka, et Ukrainas ei ole vasturünnakut, vahendab Reuters.

„See on olemas, aga kukkus läbi,“ vastas Putin.

Lisaks kaebas Lukašenka, et Valgevenesse pagendatud Wagneri võitlejad avaldavad üha innukamalt soovi Poola minna.

„Wagneri mehed on hakanud meid rõhuma - nad tahavad läände minna. „Lähme reisile Varssavisse ja Rzeszówi,““ rääkis Lukašenka Putinile. Märke sellest, et Lukašenka Poola-reisi tõepoolest plaaniks, siiski polnud.

Neljapäeval teatas Valgevene kaitseministeerium, et Wagneri sõdurid on hakanud Valgevene eriüksuseid Poola piiri ääres välja õpetama.

Poola on pärast Wagnerlaste Valgevenesse saabumist viinud piiri äärde lisaväed.

Putin hoiatas reedel Poolat, et igasugune agressioon Valgevene suunas tähendab rünnakut Venemaale. Ta sõnas, et Moskva on valmis kasutama kõiki meetmeid reageerimaks vaenulikkusele Minski suhtes.