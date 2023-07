Soome teadlased: Venemaa püüab teraviljaleppe lõpetamise kaudu näljahäda tekitada

Türgi ja ÜRO vahendusel sõlmitud teraviljakokkulepe võimaldas Ukrainal umbes aasta jooksul vilja mööda mereteid eksportida. Leppe kehtimise ajal veeti maailmaturule peaaegu 33 miljonit tonni teravilja ja muid toiduaineid.

Turu ülikooli rahvusvahelise ettevõtluse professori Kari Liuhdo sõnul viitab Venemaa otsus mitte pikendada teraviljakokkulepet sellele, et Venemaa üritab naabruskonnas näljahäda tekitada.

„Tõenäoliselt on tagamõte, et nälg toob inimesed Euroopa Liidu piiridele,“ ütles Soome väljaande Iltalehtiga vestelnud Liuhdo.

„Venemaal on sellega juba kogemusi. Üle Vahemere saabuvate migrantide arv suureneb tõenäoliselt oluliselt. Meid on juba selle eest hoiatatud, ilma et oleksime sellest isegi teadlikud.“

Liuhdo sõnul on Venemaa muutmas toitu relvaks Lääne vastu. Professor lisas, et tema arvates on Venemaa eesmärk destabiliseerida Euroopa ühtsust ja suurendada oma mõju Aafrika riikides.

„Energiarelv ei toiminud ootuspäraselt, nii et nüüd kasutavad nad veelgi karmimat relva, toidurelva,“ rääkis Liuhdo.

„Selle tulemusel sureb nälga suur hulk inimesi ja see näitab taaskord, et Venemaa juhtkond ei hooli inimelust,“ lisas ta.

„Võib juhtuda, et nad tekitavad esialgu suure probleemi, lõpetades teraviljatarned, ja siis saavad nad mängida suurt päästjat, eksportides oma teravilja Aafrika riikidesse. See suurendab ka Venemaa mõju piirkonnas.“

Soome põllumajandustootjate keskliidu (MTK) teraviljaekspert Max Schulman on Liuhdo sõnadega nõus. Ta laitis ka Euroopa Liidu tegematajätmisi.

„Näljahäda ja sellest tulenevad ränded on täiesti võimalikud,“ sõnas Schulman Iltalehtile. „Olen ise imestanud, miks on Euroopa Liit nii vähe osalenud teiste teraviljakoridoride kasutuselevõtmisel.“

Schulmani sõnutsi on kõige haavatavamad piirkonnad Põhja-, Ida- ja Sahara-tagune Aafrika ning mõned Lähis-Ida riigid.