Jaak Valge väidab, et osales lipuaktsioonis algusest peale: andsin eile meelega jaburaid vastuseid

Valge kirjutas ühismeedias, et Eesti NSV lipu heiskamine oli läbimõeldud protestiaktsioon teadvustamaks avalikkusele, et see bareljeef ei sobi Tallinna südalinna. Ta lisas, et EKREl mingit pistmist selle ettevõtmisega ei ole.

„Arvan, et stalinisti ja küüditaja bareljeefi kõrvaldamist võiksid soovida kõik Eesti inimesed, maailmavaatest sõltumata. Juhin tähelepanu, et eemaldamine ei tähenda Juhan Smuuli väärtuslikuma loomingu „tühistamist“. Need on kaks eri asja,“ ütles ta.

Valge ütles täna päeval Delfile, et teise mehe nime ta veel öelda ei saa. „Las jääb ikka põnevust veel üles, siis on teema kauem päevakorral,“ lisas ta.

Kui eile rääkis ta Delfile, et sattus lippu paigaldama juhuslikult, siis nüüd kinnitas ta, et osales aktsiooni kavandamisel algusest peale. „Eelmisel päeval olin Postimehes avaldanud artikli, kus kirjeldasin 1940. aasta 21. ja 22. juulit kollaboratsioonipäevadena, mida igal aastal tuleks tähistada ja lõpetasin järgmiselt: „Juhan Smuuli bareljeef, mis ikka veel ilmestab Tallinna kesklinna, on justkui Eesti NSV ja kollaboratsiooni sümbol. Kui see sinna tõesti jääb, võiks seal igal aastal kollaboratsioonipäevadel lehvida Eesti NSV lipp.“," sõnas ta lisades, et kaamerate vaatevälja tuli ta teadlikult oma nägu varjamata.

Valge sõnul andis ta eile meelega jaburaid vastuseid. „Delfi ajakirjanikku, kes mulle esimesena helistas, ajas see versioon küll naerma ja tundus, et vähemalt tema sai aru, et ajan meelega niisugust kelbast, mida täie mõistusega inimesed kuidagi uskuda ei saa. See perfomance oli meedia tähelepanu võitmiseks ning sel puhul ei ole otstarbekas kõike kohe välja rääkida.“

Tema hinnangul läks eilne aktsioon igati korda. Valge sõnul andis kõige suurema panuse selleks politsei, avaldades kaamerapildid ja teatades, et juhtunuga seoses on alustatud menetlust keelatud sümboolikat puudutava karistusseadustiku sätte alusel.