FOTOD ja VIDEO | Alustati Estonia autoteki videouuringut

„Rambi tõstmine on plaanitud viimasena tööna, kuna see ajab merepõhjast üles setteid, mis võivad muuta autoteki nähtavuse väga kehvaks. Sellepärast me soovime autoteki videouuringu kõigepealt lõpetada ja seejärel alustada rambi üles tõstmist. Tõenäoliselt see saab juhtuma lähipäevil,“ sõnas Ohutusjuurdluse Keskuse projekti juhtivekspert Tauri Roosipuu.