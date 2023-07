FOTO | Juhan Smuuli bareljeefi kõrval lehvis Eesti NSV punalipp

Smuul osales küüditamises

Kirjanike liidu siselistis peeti Smuuli bareljeefi teemal kirglik mõttevahetus, mis päädis sellega, et üldkogul pandi hääletusele, kas kommunistliku kirjaniku auks seinale kinnitatud mälestusmärk tuleks maha võtta või mitte. 21. aprillil otsusutati, et bareljeef jääb maja seinale alles.

Aleksejev märkis toona Delfile, et kirjanike liit oli Nõukogude okupatsiooni aastatel sügavalt punane organisatsioon ja kollaboreeris Nõukogude võimuga. „Seal olid ausad inimesed, aga organisatsioon oli läbini punane ja see bareljeef on osa ajaloost ning seda nüüd eitada oleks kuidagi kahepalgeline,“ ütles ta. „Meil on endal võimalik olla teistsugune.“

„Terve see maja on ehitatud Nõukogude Eesti kirjanike organisatsioonile ja see bareljeef on justkui selle maja osa. Ja kui see bareljeef maha võtta, siis peaks kogu selle maja maha tõmbama,“ lisas kirjanike liidu juht.