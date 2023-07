FOTOD VOLIKOGULT | Otsustatud! Keskerakonna erakorraline kongress toimub 10. septembril Paides

Jüri Ratase sõnul on alusetu kriitika, mille kohaselt olevat Keskerakond erisuguseid koalitsioone sõlmides oma maailmavaatest kaugenenud. Jüri Ratas ütles lõpetuseks, et põhiküsimus on selles, kas Keskerakond kestab ja muutub tugevamaks ning on vajalik meie ühiskonnale. „Loodetavasti läheme üheskoos edasi tugevama ja ühtsemana, vaadates tulevikku, mitte minevikku. Paigalseis ei vii meid edasi. Ühtsena suudame palju, oleme kuuldavad, meiega tuleb arvestada. Tänase valitsuskoalitsiooni poolt tehtud otsused ja nüüd värske automaksu plaan näitavad selgelt, et tugevat Keskerakonda on väga vaja,“ märkis ta.

Teisele katsele

Kas nüüd võib korduda sama stsenaarium või otsusutakse siiski erakorralise kongressi poolt? Eks seda näita tänane päev, küll aga rääkis Jüri Ratas 7. juulil, et tema usub, et nüüd erakorraline kongress toimub. „See on küll mu tunnetus, tegelikult kõik erakonna liikmed saavad aru, et selles situatsioonis me ei saa rääkida, et me oleme homme tugevam Keskerakond, et me suudame tugevamini seista oma valijate eest. Ma arvan, seda selgust on vaja,“ ütles ta.