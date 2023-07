FOTOD VOLIKOGULT | Jüri Ratas: sellist sisekliimat ja erakonnakaaslaste survestamist ei ole ma varem tundnud

Kas nüüd võib korduda sama stsenaarium või otsusutakse siiski erakorralise kongressi poolt? Eks seda näita tänane päev, küll aga rääkis Jüri Ratas 7. juulil, et tema usub, et nüüd erakorraline kongress toimub. „See on küll mu tunnetus, tegelikult kõik erakonna liikmed saavad aru, et selles situatsioonis me ei saa rääkida, et me oleme homme tugevam Keskerakond, et me suudame tugevamini seista oma valijate eest. Ma arvan, seda selgust on vaja,“ ütles ta.