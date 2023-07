VIDEOD | Berliini naabruses käis pingeline lõvijaht. Nüüd selgus, et tegu on hoopis metsseaga

Eile hakkasid levima kuuldused, et Kleinmachnow piirkonnas on nähtud pesuehtsat lõvi. Mainitud piirkond on põhimõtteliselt Berliini eeslinn. Väidetavalt silmasid looma ka kaks politseinikku, kes kirjeldasid, et märkasid „suurt kassi“. Ringles ka videomaterjal, kus paistis, et kauguses justkui oleks lõvi. Kvaliteet aga oli säärane, et kindlalt polnud võimalik seda öelda.