Ansip lahkunud Aadu Mustast: olen talle tänulik koos töötatud aastate eest, Aadu oli hea inimene

Ansip sõnas, et on Mustale tänulik nende aastate eest, mil mõlemad töötasid koos Tartu linnas - Must linnavolikogu esimehena ja Ansip linnapeana. „Ta oli osavõtlik ja lahendusi otsiv kolleeg,“ ütles Ansip. „ Ma tänan Aadu Musta tartlastele ja eesti rahvale tehtud hea eest.“