Putin: Ukraina vastupealetungil pole mingeid tulemusi, lääne relvad jäävad alla isegi Nõukogude Liidus toodetuile

„Täna on selge, et Kiievi režiimi lääne kuraatorid on selgelt pettunud niinimetatud vastupealetungi tulemustes, millest eelnevatel kuudel praegused Ukraina võimud valjuhäälselt teatasid. Tulemusi igal juhul seni ei ole,“ lausus Putin, vahendab Interfax.