VIDEOÜLEVAADE | „Rünnakud Venemaa... tähendab, Ukraina vastu.“ Kas puterdav Biden on teiseks ametiajaks sobiv?

„Venemaa võiks selle sõja homme lõpetada! Kui nad tõmbaks oma väed Ukrainast tagasi, tunnistaks nende rahvusvahelisi piire ja lõpetaks ebainimlikud rünnakud Venemaa vastu... - tähendab, Venemaa poolt Ukraina vastu.“

Joe Bideni libastumine Vilniuses peetud kõnes oli õnnetu, kuid mitte andestamatu. Vaba maailma tähtsaimalt mehelt oodatakse laitmatut täpsust, kuid tegijal ikka juhtub. 80-aastase Bideni esimese ametiaja apsude kogum on aga pannud küsima, kas Ameerika president ikka teiseks ametiajaks passib.

Delfi kompileeris artikli päises asuvasse videosse mõned, kuid kindlasti mitte kõik Joe Bideni keele- (ning jala!) vääratused viimase aasta jooksul.

Mida ameeriklased arvavad?

Tänavu aprillis Reutersi/Ipsose poolt korraldatud uurimuses vastas 73% küsitletud ameeriklastest, et Joe Biden on liiga vana, et valitsuses töötada. Sealhulgas 63% demokraatlikest valijatest, kelle hulgas on mure Bideni vanuse üle ajapikku tõusnud. Teise valitsusaja lõpuks oleks Biden 86-aastane.

„Ma ei taha kõlada nagu ageist (keegi, kellel tekivad eelarvamused vanusest lähtuvalt - A.A.), aga tema vanus on juba omadega sealmaal. Kas meil on vaja valida president, et ta oma ametiajal sureks?“ kommenteeris üks valija väljaandele NPR.

„Liiga vana, liiga vana!“ kordasid mitmed, keda küsitles NBC News. Väljaande hinnangul on küsimus omavahel ka vabariiklastest poliitikud kahvlisse ajanud - Bideni vanus on ehk liigagi ilmselge puudus, et oma kampaanias seda rõhutada. Lisaks on Valge Maja selle osavalt enda kasuks pööranud, viidates Bideni vanusest tulenevale arukusele ja heale otsustusvõimele, kujutades teda aktiivsena ning heas vormis.