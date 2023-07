FOTOD | Estonia vrakilt saadi parema parda vigastuse teraseproov. „Tegu on väga olulise tõendiga.“

Nüüd õnnestus meeskonnal lõigata allveerobotiga teraseproov parema parda vigastusest. „See töö ei sisaldunud meretööde riigihankes, kuna selle teostatavus ei olnud teada,“ märkis Roospuu. Kuid heas koostöös meretööde projektimeeskonnaga leiti võimalus proov võtta. „See on kindlasti väga oluline tõend uute vigastuste tekkepõhjuse kindlaksmääramisel,“ ütles juhtivekspert.

Viking Reachi meeskonnal on veel plaanis teha autoteki videouuring ja tõsta vööriramp üles. Seni on Roospuu sõnul kõik tööd kulgenud kavakohaselt. „Oleme täitnud rohkemgi, kui esialgne plaan ette nägi.“

Tagasituleku täpset aega ei osata veel öelda, sest rohkem aega nõudvad tööd on alles ees.

Meretöid teevad ohutusjuurdluse keskus (OJK) ja Rootsi õnnetusjuhtumite uurimise amet (SHK) koostöös Soome ametiasutustega. Meretööde lepinguline partner on Norra ettevõte Reach Subsea AS, uuringud tehakse Norra lipu all sõitva uurimislaevaga Viking Reach. Meretööd koos sihtkohtadesse sõitudega kestavad ohutusjuurdluse keskuse sõnutsi olenevalt ilmast 7–8 päeva. Veealused uuringud tehakse allveerobotitega, tuukrid parvlaeva Estonia vraki juurde ei sukeldu.