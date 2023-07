„PÄEVAKORD“ | Sotsidel oleks põhjust automaksu peale pahandada. Kus nad siis on?

„Kellele see maks meeldib? Mäletan, et sotsid rääkisid, kui tähtis on maksu puhul regionaalse erisuse loomine ja sellest pole plaanis midagi kirjas. Sotsid aga on täiesti tasa,“ toob värskes „Päevakorra“ saates välja Eesti Ekspressi ajakirjanik Urmas Jaagant.

Praeguses plaanis pole ka näha, et edaspidi soovitaks maa- ja linna autoomanikke maksuga erinevalt koormata.

„Reformierakonna valijate eest on hoolitsetud: hoolega on välditud seda, et kallim auto tähendaks rohkem maksu. Ei karistata jõukas olemist ja see on väga reformierakondlik lähenemine. Kuigi kaudselt maksu arvestamise näitajad seda siiski teevad. Suurem ja võimsam auto võrdub kallim auto. Sellist sõnastust pole siiski kasutatud,“ arutleb Jaagant.

Seni on sotsidest avalikkuses laiemalt arvamust avaldanud näiteks Madis Kallas, kes kasutas võimalust viimasel valitsuse pressikonverentsil. Samuti on uudisteportaalid kajastanud Jevgeni Ossinovski mõõdukat kriitikat (pigem vaid nendinguid) sellest, et maks peaks just esmajoones kliimaeesmärkide täitmisele keskenduma.

Maksu võimalikku plaani ja sisu kirjeldavas dokumendis kliimaeesmärkide täitmisest liialt juttu pole. Või õigemini: mainitud on teema olulisus, kuid pole selgitust, kuidas ja milliste keskkonnanäitajateni peaks maks aitama jõuda.

„Sotside jaoks on tähtis olla valitsuses ja selle nimel on nad palju nõus alla neelama,“ nendib Maalehe peatoimetaja Hindrek Riikoja.

Kas sotsid võtavad alles hoogu, et oma valijate eelistuste eest tugevamalt seista? Või kui nad seda ei tee, siis mis on argumendid, miks nad olid nõus sellise plaani alla neelama?

Sel korral päevakorras veel:

Ärimehel ja Isamaa liikmel Parvel Pruunsillal on jälle raha üle: kas vallajuhtidest oli põhjendatud Metsküla koolile tehtud annetus tagasi lükata?

Raudteeülesõitude ohutus: kui palju peab riik inimestel üle tee minnes käest kinni hoidma?

Meenutame hea sõnaga eile lahkunud silmapaistvat Keskerakonna poliitikut Aadu Musta.

„Päevakord“ on iganädalane arvamussaade, milles kolm ajakirjanikku arutlevad peamiselt Eesti sisepoliitikas ja ühiskonnas mööduval nädalal enim kuumust kerinud teemadel.