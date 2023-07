Kolonel Tarmo Kundla: tähelepanu all on venelaste rünnak Kirde-Ukrainas

Tema sõnul on venelased intensiivistamas rünnakuid Ukraina kirde- ja idaosas: Harkivi ja Donetski oblastites. „Need rünnakud ei ole olulisi muutusi kontaktjoonel kaasa toonud, kuid võivad sellegipoolest olla tähtsad, sest sunnivad Ukrainat reageerima ja saatma sinna rohkem lisaressursse,“ nentis Kundla.

Kolonel märkis, et pealetungioperatsioone jätkavate ukrainlaste suurimaks väljakutseks on endiselt venelaste miiniväljad, mille läbimine on keeruline. „Tuleb lihtsalt olla kannatlik,“ tõdes Kundla.