Vene spordikangelast Jelena Isinbajevat on tabanud nii „patriootide“ kui ka Navalnõi toetajate pahameel

Taustal on see, et rahvusvaheline olümpiakomitee teatas 18. juulil, et Isinbajeva võib jätkata tööd selle liikmena. Olümpiakomitee eetikakomitee, mis kontrollis Isinbajeva sidemeid Vene armeega, ei leidnud mingeid rikkumisi. Kriteeriumeid oli kaks: sõjategevuse aktiivne toetamine Ukrainas ja lepingulised kohustused Vene armee ees. Olümpiakomitee teatas, et võtab arvesse ainult perioodi pärast 2022. aasta 24. veebruari.