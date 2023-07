FOTOD | Suri ajaloolane ja poliitik Aadu Must

„Sügava kurvastusega annan teada, et kallis isa Aadu lahkus täna,“ kirjutas tema tütar Kadri Simson ühismeedias.

Aadu Must lahkus neljapäeval 72 aasta vanusena.

Aadu Must sündis 1951. aastal Pärnus. 1969. aastal lõpetas ta Tartu 7. Keskkooli ajaloo eriklassi ning 1976. aastal cum laude ajaloo eriala Tartu Riiklikus Ülikoolis (TRÜ). Juba samal aastal asus ta tööle TRÜ ajaloo osakonna õppejõuna.

Aadu Must on pälvinud Eesti Vabariigi Valgetähe IV klassi teenetemärgi, Tartu Ülikooli medali, Tartu Ülikooli aumärgi ja teenetemärgi „100 semestrit Tartu Ülikoolis“. Ühtlasi on teda tunnustatud Poola Vabariigi teeneteordeni rüütliristiga ja Hollandi Oranje Nassau suurohvitseri ordeniga.