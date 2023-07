OTSEBLOGI | Zelenskõi sõnul on Krimmi sild õigustatud sihtmärk

Reuters vahendab, et Ukraina president ütles, et maantee- ja raudteesild pole „ainult logistiline tee“. Zelenskõi sõnas videolingi kaudu Aspeni julgeolekukonverentsil USA-s, et marsruuti kasutatakse laskemoona kandmiseks. Lisaks viitas president sellele, et antud sild militariseerib Krimmi.

„Meie jaoks on see arusaadavalt vaenlase rajatis, mis on ehitatud väljaspool rahvusvahelisi seadusi ja kõiki kehtivaid norme. Nii et arusaadavalt on see meie jaoks sihtmärk. Ja sihtmärk, mis toob sõda, mitte rahu, tuleb neutraliseerida,“ ütles Zelenskõi.