Kuidas valida õhksoojuspumpa? Mida tasub teada?

Andrus märgib, et suvilas võib õhksoojuspump olenevalt vajadustest olla peamiseks kütteallikaks või täiendavaks küttesüsteemiks. „Suvila suuruse ja kasutamisperioodi alusel võib olla otstarbekas valida võimsam seade, et tagada soovitud sisetemperatuur ka külmal ajal,“ selgitab ta.

Välisosa paigaldamiseks on erinevaid võimalusi, näiteks võib selle paigaldada seinale, katusele või aeda, eeldusel, et on piisavalt ruumi ja tagatud on ka korralik õhuringlus.

Eramajade puhul on õhksoojuspumba paigaldamiseks laiemad valikuvõimalused, aga vaja võib minna võimekamat seadet , vahel ka mitut siseosa, et tagada tõhus kütmine ja jahutamine terves hoones.

Lisaks on tarvis kontrollida ehitusmäärusi ja korteriühistu eeskirju. Probleemide vältimiseks tasub kindlaks teha, kas paigaldamiseks on vaja erilubasid või mingeid kokkuleppeid. Andrus Niit soovitab: „Tehke kindlaks, millised nõuded kehtivad teie piirkonnas ja korteriühistus, et tagada õhksoojuspumba nõuetekohane paigaldus.“

Enne paigaldustöödega alustamist tuleb välja selgitada, kuhu soovite paigutada seadme välisosad. Võimalikud asukohad võivad olla rõdu, katus, terrass või sein. Oluline on arvestada, et korterites võib olla piiratud juurdepääs väljas asuvatele üksustele, seega on soovitatav valida ruumi nõuetele vastav kompaktsem mudel.

Selleks, et õhksoojuspump saaks edukalt paigaldatud, on oluline arvestada hoone tüübi ja inimeste individuaalsete vajadustega.

Aurini kliimaseadmete müügijuht Andrus Niit selgitas kaheksat olulist tegurit, mida tuleks kindlasti arvesse võtta, kui on plaanis valida õhksoojuspumpa .

Kuid enne otsuse tegemist on oluline põhjalikult kaaluda mõningaid olulisi aspekte. Mis nendeks on?

Soojuspumbad väga populaarsed kütteseadmed, kuna need sobivad erinevatele majapidamistele-hoonetele.

Paigaldamine (ja hooldus) on enamasti alternatiivsete küttelahendustega võrreldes lihtne ning soodne. Tegemist on hea valikuga kõigile, kes soovivad vähendada kütte- ja elektrikulusid.

Pumba paigaldamine toimub suvilas eramajaga sarnaselt. Nimelt välisosa paigaldatakse sobivasse asukohta ja siseosad sinna, kuhu ruumiplaneering ette näeb.

Kas tööstus- või laohoone kütmiseks tuleks valida võimsam õhksoojuspump?

„Laohoonesse või tööstushoonesse õhksoojuspumba paigaldamine võib vajada võimsamat seadet, mis saaks hakkama suuremahulisema kütmise või jahutamisega,“ rõhutab Andrus.

Paigaldusprotsess võib olla aga lihtsam, kui tegemist on avatud ruumiga.

Siiski, kui hoone ruumiplaneering on keerulisemat sorti, võib tekkida vajadus põhjalikuma planeerimise järele, et tagada kõigis ruumides ühtlane soojusjaotus.

Õhksoojuspump – kas põhikütteallikas või täiendav mugavus?

Õhksoojuspumba valimisel on küsimus sellest, kas see hakkab olema peamine kütteallikas, tõepoolest üks olulisemaid tegureid. Lisaks on mitu olulist teemat, millele tuleks tähelepanu pöörata.

Hind versus tulemuslikkus: miks odav õhksoojuspump ei pruugi pakkuda soovitud tulemusi?

Kvaliteetsemate ja hinnalisemate soojuspumpade eelistamine on tõepoolest üldtunnustatud põhimõte. Sellised seadmed on enamasti vaiksemad, omavad kõrgemat kasutegurit ning kulutavad vähem elektrit.

Tähtis on võrrelda tootjate tehnilisi andmeid ja uurida, milline on erinevate mudelite energiatõhusus, et teha teadlik valik.

Küttevõimsus ning külmakraadid

Andrus soovitab, et erinevate seadmete võrdlemisel tasub kindlasti pöörata tähelepanu küttevõimsusele ka karmimate külmakraadide juures. Oluline on mitte ainult see, kas soojuspump töötab -15 või -30 kraadiga, vaid võrrelda tuleks nende efektiivsust.

„Tähtis on hinnata, kui palju elektrit üks soojuspump toodab -15 kraadi juures võrreldes teistega. Erinevused võivad olla märkimisväärsed, seega on soovitatav teha põhjalikke võrdlusi,“ rõhutab ta.

Küttevajaduse ja hoone omaduste analüüs

Hoone küttevajaduse ja omadustega arvestamine ei tohi jääda tagaplaanile. Suurema hoone või rohket kütmist vajavate ruumide korral tasub soetada võimsam õhksoojuspump.